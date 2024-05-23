В Рахате обнаружена византийская церковь с граффити кораблей

Руины церкви, датирующейся византийским периодом, были обнаружены в ходе раскопок перед возведением нового жилого района в городе Рахат в Негеве. На камнях церкви археологи заметили граффити кораблей, выцарапанные острым предметом.

"Это привет от паломников, которые прибывали в Святую Землю через порт Газы. Раскопки рассказывают историю Северного Негева в поздний византийский и ранний исламский период. Паломники оставили о себе память в виде рисунков кораблей", – говорят археологи Елена Коган-Захави и Ноах Давид Михаэль.

Корабль – символ, характерный для раннего христианства: это символ и христианской общины, и полного испытаний жизненного пути. Однако ученые полагают, что на рисунке изображено судно, на котором паломники прибыли в Святую Землю.

Недалеко от церкви обнаружилась римская дорога, ведущая из Газы в Беэр-Шеву, которая и 2000 лет назад была главным городом Негева. Дороги были нужны прежде всего для переброски войск, но их использовали и паломники, посещавшие святые для христиан места: Иерусалим, Вифлеем, Монастыри Негева и Синайского полуострова.

"Один из выцарапанных кораблей изображен в общих чертах, однако заметен острый нос, весла вдоль бортов. Складывается ощущение, что художник пытался создать трехмерное изображение корабля. Возможно, линии у кормы изображают оставляемый веслами след", – говорит профессор Деби Цвикель с кафедры морских цивилизаций Хайфского университета.

Обнаруженное в Рахате граффити напоминает выцарапанные кресты, оставленные паломниками в Храме гроба Господня в Иерусалиме.

Еще на одном рисунке изображен двухмачтовый торговый корабль. Главная мачта без паруса, но на ней поднят вымпел. Невысокая передняя мачта, оснащенная парусом, клонится вперед. И такая мачта, и парус, который она несла, назывались "артемон".

Ученые отмечают: тот, кто сделал это граффити, хорошо разбирался в устройстве корабля. Можно сказать, что здесь речь идет скорее о чертеже, чем о рисунке. Однако в стену этот камень вставлен вверх ногами. Очевидно, что изображение, нанесенное раньше, не особо интересовало строителей.