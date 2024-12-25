Ханука в 2024 году: порядок зажигания свечей и краткая история праздника

В 2024 году Ханука начинается 25 декабря, вечером. Ханукию традиционно размещают либо возле окна, выходящего на улицу, либо возле входа в подъезд. Ханукальные свечи зажигают с появлением звезд. В канун шаббата свечи следует зажечь перед заходом солнца, сначала ханукальные, затем субботние.

Перед зажиганием произносят следующие благословения:

"Барух Ата Адонай Элоэйну мэлэх аолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нер Ханука" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать ханукальную свечу).

"Барух Ата Адонай Элоэйну Мэлэх аолам шэаса нисим ла-авотейну баямим аэм базман азэ" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который сотворил чудеса для наших отцов в те дни, в это же время).

В первую ночь Хануки читают дополнительное благословение:

"Барух Ата Адонай Эло-эйну Мэлэх аолам шеэхияну вэ-киеману вэ-игияну ла-зман азэ" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который дал нам нам жизнь, поддержал нас и дал нам дожить до этого времени).

Во времена Второго Храма греческие правители издавали суровые указы, запрещавшие веру Израиля, изучение Торы и исполнение заповедей. Они вторглись в Храм и осквернили его. Семья первосвященников-хасмонеев поднялась на защиту народа. 25-го кислева хасмонеи вошли в Храм и нашли только один кувшин чистого масла для светильников, которого хватило бы всего на день. Однако чудесным образом масло горело восемь дней, пока не было приготовлено новое чистое масло. В честь этого Хануку отмечают восемь дней.