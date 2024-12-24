В Виннице состоялись похороны солдата-еврея Давида Стробера

На прошлой неделе в Виннице прошли похороны Давида Стробера, еврейского солдата, который пропал без вести восемь месяцев назад. Последний раз он связался с родителями накануне Песаха, после чего его судьба оставалась неизвестной.

Давид был обнаружен благодаря проведенному ДНК-анализу останков, найденных в зоне активных боевых действий. В поисках принимали участие Федерация еврейских общин Украины (ФЕОУ), главный раввин Украины Моше Асман и военный капеллан Яков Синяков, занимающийся поддержкой еврейских солдат.

В церемонии похорон приняли участие представители местной еврейской общины и военные. Главный раввин Винницы Шауль Горовиц прочел поминальную молитву "Кадиш" и отрывки из Мишны. Раввин Горовиц рассказал о покойном: "Стробер учился в сети школ "Ор Авнер", которую мы основали в городе. Он был гордым евреем, никогда не скрывавшим своей еврейской идентичности во время службы в армии".

Глава Федерации еврейских общин Украины, раввин Меир Стамблер, заявил: "Ответом на эту войну должно стать умножение света. В последние дни мы вместе с десятками посланников Хабада по всей стране завершаем доставку ханукальных наборов, включающих ханукию, кипу, инструкции к празднику, подарки для детей и сладости, для более чем 50 тысяч семей по всей Украине. Вместе с посланниками мы планируем организовать торжественные зажжения ханукальных свечей в более чем 100 городах, чтобы донести свет Хануки до каждого еврея и жителя Украины".