Раввин Дов Ландо: отражение угроз со стороны Ирана – заслуга изучающих Тору

Один из лидеров ультраортодоксального еврейства, раввин Дов Ландо, выступил с призывом укрепить изучение Торы в ешивах и выразил уверенность, что именно это обеспечивает защиту Израиля. По его словам, победы в войнах и отражение угроз со стороны Ирана происходят не благодаря военной мощи, а в силу духовной заслуги изучающих Тору.

"Сейчас ситуация крайне нестабильна, и если бы не вмешательство свыше, мы могли бы оказаться перед катастрофой, – сказал раввин в выступлении перед своими последователями. – Факт, что ракеты не достигали целей, указывает на то, что есть Высшее руководство мира, а не только материальные силы, как может показаться".

Раввин также подчеркнул, что заслуга в защите Израиля принадлежит в первую очередь ученикам ешив. По его словам, хотя общество склонно приписывать успех армии, именно духовная деятельность обеспечивает исход боевых действий: "Есть ощущение – "мы победили", "мы нанесли удар". Но истина в том, что это заслуга Торы, которая охраняет и защищает".

Он также отметил, что в свете угроз глобального конфликта, включая рост напряженности между Ираном и США, изучение Торы может оказывать защитное воздействие не только на Израиль, но и на другие страны: "Поражение Америки, не дай Бог, может навредить и нам. Тора защищает всех, кто живет в Святой Земле, и даже больше".

Отдельно раввин Ландо коснулся вопроса духовного состояния израильского общества. По его словам, несмотря на наличие в стране людей, нарушающих заповеди, именно заслуги соблюдающих Тору удерживают страну от "отторжения", о котором говорится в Пятикнижии: "Земля не изгоняет их только благодаря нам. Но, к сожалению, есть и те, кто хотят выбросить это лекарство – Тору – в море".