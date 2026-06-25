Время зажигания субботних свечей 26 июня 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:08, 20:31

Тель-Авив – 19:33, 20:34

Хайфа – 19:22, 20:35

Беэр-Шева – 19:30, 20:31

Эйлат – 19:26, 20:25

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На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Балак":

Народ Израиля после исхода из Египта приближается к границам Земли Обетованной. Балак, царь государства Моав, понимает, что военной силой евреев не одолеть. Балак отправляет послов к пророку и колдуну по имени Билам (Валаам), предлагая ему огромные деньги за то, чтобы тот пришел и проклял еврейский народ.

Билам, движимый жадностью и гордыней, очень хочет пойти, хотя Бог в ночном видении прямо запрещает ему проклинать народ Израиля, так как он благословен. В итоге Бог позволяет Биламу отправиться в путь, но с условием: говорить только то, что Ему будет велено. По дороге ангел с мечом преграждает путь, и его видит только ослица Билама. Пророк бьет животное за то, что оно упрямится, и тогда Бог открывает ослице рот – она начинает говорить и упрекать хозяина.

Прибыв к царю Балаку, Билам просит воздвигнуть жертвенники и принести жертвы, надеясь получить разрешение свыше проклясть евреев. Они поднимаются на гору, откуда виден еврейский лагерь. Однако каждый раз, когда Билам открывает рот, чтобы произнести проклятие, Бог вкладывает в его уста пророчества о силе, величии и будущем еврейская народа. Звучит знаменитая фраза: "Как прекрасны шатры твои, Яаков, жилища твои, Израиль!". Перед уходом Билам предсказывает Балаку будущее – о том, что в грядущем явится "звезда от Яакова" (символ Мессии), и еврейский народ разгромит всех своих врагов. После этого раздосадованные царь и пророк расходятся.

Колдун перед уходом дает Балаку совет: евреев нельзя победить извне, но их можно погубить изнутри, если заставить их согрешить. Моавитяне посылают своих женщин, которые соблазняют еврейских мужчин и вовлекают их в идолопоклонство. Это приводит к духовному падению, гневу Бога и мору в лагере. Ситуацию спасает Пинхас, который карает главных грешников, после чего эпидемия прекращается.