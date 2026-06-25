В поисках интернет-мема ученики религиозной школы получили доступ к интимному контенту

По сообщению газеты "Исраэль а-йом", в одной из государственных религиозных школ произошел сбой в системе интернет-фильтрации. Ученикам удалось обойти защиту с помощью поискового запроса "6-7" – популярного среди подростков интернет-мема. В результате они попадали на страницу "Википедии", посвященную "позе 69" и содержащую откровенные иллюстрации. После того как информация об этом распространилась, школьники начали массово посещать компьютерный класс, чтобы увидеть запрещенный контент.

Родители учеников обвинили руководство в халатности, утверждая, что дирекция в течение нескольких недель знала о существовании уязвимости, но своевременно не ограничила доступ к компьютерам. По их словам, некоторые дети получили эмоциональную травму и теперь нуждаются в психологической помощи. В свою очередь, директор заявил, что меры были приняты сразу после выявления проблемы. Министерство просвещения сообщило, что работа компьютерного класса полностью приостановлена до устранения технического сбоя, а с учениками работают специалисты, чтобы минимизировать последствия произошедшего.

Сочетание "6-7" (six-seven) – вирусный интернет-мем, возникший в TikTok и Instagram и ставший частью подросткового сленга. Его происхождение связано с треком американского рэпера Skrilla "Doot Doot (6 7)", под который пользователи публиковали видео с баскетболистами, в частности с ЛаМело Боллом, рост которого составляет 6 футов 7 дюймов.