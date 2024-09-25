Раввин Эйтан Кауфман призвал религиозных сионистов не быть "полезными идиотами"

Раввин Эйтан Кауфман написал колонку на сайте "Сругим", в которой выразил свою обеспокоенность тем, что многие представители правых и религиозных кругов невольно становятся "полезными идиотами" для организаций левого крыла. По мнению Кауфмана, левые организации часто используют наивность представителей правых, особенно религиозных, чтобы продвигать свои цели – смену правящего правительства на левое и превращение еврейского государства в государство для всех граждан.

Кауфман привёл несколько примеров того, как это происходит, отметив, что такие ценности, как единство и освобождение заложников, которые пропагандируются левыми активистами, на деле являются прикрытием для продвижения их политической повестки. По его мнению, под единством левый лагерь подразумевает бойкот в отношении правой и религиозной части израильского общества. Заповедь о выкупе пленных упоминают ровно те же люди, которые ненавидят иудаизм и хотят выдавить любые проявления еврейства из общественного пространства. "Если мы организуем молитву за возвращение похищенных, которая пройдет на площади Дизенгоф в ближайший Йом-Кипур, эти люди согласятся?" – задается риторическим вопросом Эйтан Кауфман.

Автор колонки также указал на то, что левые силы часто обвиняют исключительно правительство Нетаниягу в провале 7 октября, игнорируя роль военного и судебного истеблишмента, а также предыдущих правительств. Кауфман отметил, что призывы к досрочным выборам в разгар войны представляют собой ещё одну уловку, направленную на ослабление нынешнего правого правительства, а предъявление Нетаниягу обвинений в том, что он убивает заложников и сравнения с нацистской Германией свидетельствуют о том, что "полезные идиоты" окружены опасными людьми, находящимися в состоянии массового психоза.

В заключение раввин призвал своих единомышленников быть бдительными и не поддаваться на манипуляции, подчёркивая, что важно всегда критически оценивать намерения и цели, скрывающиеся за благими лозунгами.