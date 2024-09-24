В Кфар-Хабаде прошли похороны 12-летнего Менди Болтона – по словам отца, мальчик подвергался бойкоту

В Кфар-Хабаде состоялись похороны 12-летнего Менди (Менахема-Менделя) Болтона, который потерял сознание после того, как его обидели на бар-мицве одноклассника. В больнице выяснилось, что у Болтона был врожденный порок сердца. Мальчик скончался от развившегося впоследствии отека мозга.

Отец Менди, Исраэль Болтон, опубликовал пост в Facebook, где подробно описал произошедшую трагедию. По словам Исраэля, начиная с 4 класса, против покойного велся бойкот, за которым стоял конкретный одноклассник. Родители обращались к учителям и директору школы, но это не повлекло за собой результатов. Затем, после нескольких сеансов у психолога, мальчику удалось подружиться с обидчиком.

В прошлый понедельник Менди истерически расплакался, а затем рассказал, что одноклассники смеялись над его внешностью, а учитель проигнорировал его жалобы. В среду мальчик поехал на бар-мицву одноклассника. Затем произошла череда инцидентов – на мальчика накричал фотограф, Менди отказались принимать в импровизированный хоровод. Мальчик расплакался, выбежал из здания, а затем упал на траву. Его бывший учитель, который возвращался с парковки, обнаружил Болтона без дыхания и пульса. Несмотря на быстрый приезд медиков, в результате аритмии, приведшей к потере сознания, в мозгу мальчика развился отек.

Исраэль Болтон подчеркнул, что он не обвиняет детей в смерти сына, а также ничего особенного не ожидает от педагогического состава: "Они умеют хорошо разговаривать и являются чемпионами по не-вынесению сора из избы". Отец мальчика обратился к другим родителям, призвав их чаще разговаривать с собственными детьми, чтобы узнать, не подвергаются ли они травле.

Менди Болтон – внук Тувьи и Рахель Болтон, которые выросли в нерелигиозных семьях и в сознательном возрасте примкнули к движению Хабад. Тувья Болтон родился в Мичигане и параллельно с изучением философии в университете подрабатывал в качестве музыканта. После прихода к религии Болтон стал преподавать в англоязычной ешиве "Ахей а-тмимим" и сочинять песни на темы, связанные с иудаизмом.

Рахель Болтон родилась в Тель-Авиве, воспитывалась в кибуце и служила на протяжении 7 лет в ЦАХАЛе. Присоединившись к движению Хабад, Болтон открыла одно из первых религиозных рекламных агентств. Кроме коммерческих акций, Болтон стоит за кампанией "Готовьтесь к приходу Мессии", которую Молодежная организация хасидов Хабада проводила в начале 90-х.