Ультраортодоксы анонсировали расширение протестов против призыва в армию

По сообщению сайта "Кикар а-шабат", ультраортодоксальный сектор планирует серию протестов, которые продлятся четыре дня подряд и будут направлены против запланированных на пункте Тель а-Шомер дней призыва ешиботников в ЦАХАЛ. Протесты будут организованы различными группами внутри общины, включая "Иерусалимское крыло", жителей Бейт-Шемеша и брацлавских хасидов. В четверг запланирован общий митинг с участием всех групп.

В канун субботы в ультраортодоксальных районах были расклеены плакаты, приглашающие жителей присоединиться к мероприятиям. Среди заголовков – "Они бегут, чтобы уничтожить, мы бежим, чтобы спасти", а также "И собрались к нему все сыны Леви" с намеком на описанный в Торе эпизод, когда после создания золотого тельца Моше обратился к левитам, чтобы они казнили грешников.

Протест возглавят крупные раввины и хасидские лидеры, которые выступят с речами. Транспортная система доставит тысячи людей со всей страны к месту протеста возле призывного пункта в Тель а-Шомере.