Ассоциация ХИДУШ требует, чтобы ультраортодоксальные заведения не работали в День Независимости

Правозащитная ассоциация ХИДУШ, выступающая за свободу вероисповедания и равенство, обратилась к министру образования с требованием обеспечить соблюдение закона о выходном дне в День Независимости в ультраортодоксальных учебных заведениях. В письме, направленном главе министерства Йоаву Кишу и министру в его ведомстве Хаиму Битону, глава ассоциации, реформистский раввин и юрист Ури Регев указывает на то, что многие школы продолжают работать в этот день, несмотря на установленный законом статус выходного.

По словам Регева, государство финансирует учебные заведения, в которых распространяется мировоззрение, отвергающее израильские законы, и при этом не предпринимает мер по обеспечению соблюдения законодательства о выходных днях. В письме он ссылается на данные, согласно которым около 50 тысяч учащихся ультраортодоксальных структур продолжают учебу в День независимости. "Даже арабский сектор соблюдает этот выходной", – отметил глава ХИДУШ.

Ассоциация ХИДУШ требует от Министерства образования обновить инструкции, предупредить учебные заведения о возможном прекращении финансирования в случае несоблюдения закона и провести проверки в сам день праздника. В ХИДУШ отмечают, что ранее уже поднимали этот вопрос, однако отсутствие реального контроля привело к тому, что хедеры и школы продолжают работать в обычном режиме.