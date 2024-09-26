Нетаниягу вылетел в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН

В ночь на 26 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетел в США для участия в ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Перед вылетом он не делал никаких заявлений.

Вернуться в Израиль он планирует после окончания шаббата, 28-29 сентября.

Выступление израильского премьера запланировано на пятницу, 27 сентября, на 09:30 по нью-йоркскому времени (в 16:30 по израильскому времени).

На время отсутствия Биньямина Нетаниягу обязанности главы правительства будет выполнять Исраэль Кац.