Нетаниягу вылетел в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН
время публикации: 26 сентября 2024 г., 04:26 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 05:33
В ночь на 26 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетел в США для участия в ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Перед вылетом он не делал никаких заявлений.
Вернуться в Израиль он планирует после окончания шаббата, 28-29 сентября.
Выступление израильского премьера запланировано на пятницу, 27 сентября, на 09:30 по нью-йоркскому времени (в 16:30 по израильскому времени).
На время отсутствия Биньямина Нетаниягу обязанности главы правительства будет выполнять Исраэль Кац.
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