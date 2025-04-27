Приемному сыну Главного раввина Украины вручен посмертно "Орден мужества"

В минувшую пятницу "Орден мужества" был вручен Матитьягу (Антону) Самборскому, приемному сыну Главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана. Награда была вручена вдове погибшего на специальной церемонии.

Раввин Асман написал о приемном сыне в социальных сетях: "Мой сын получил награду за отвагу посмертно. Он оставил после себя жену и годовалую дочь. Он погиб как настоящий герой. Наша семья очень гордится им. Пусть его память будет благословенна".

Самборский погиб в октябре 2024 года во время боевых действий в районе Донецка. Согласно сообщению украинских военных, он удерживал разрушенную огневую позицию под сильным обстрелом, сумел оказать первую помощь раненым товарищам и спасти важное снаряжение.

Матитьягу Самборский был усыновлен раввином Асманом и его семьёй 23 года назад, когда ему было десять с половиной лет. Ранее мальчик воспитывался в еврейском детском доме. После усыновления он учился в образовательных учреждениях движения Хабад в Киеве, которыми руководил раввин Асман, а позже продолжил учебу в ешиве Хабада в Днепре.

Как отмечают в Федерации еврейских общин Украины (FJCU), в 2024 году организация помогла с захоронением 47 еврейских солдат, погибших на фронте. Однако, по их оценкам, реальное число еврейских военнослужащих, погибших в ходе войны, значительно выше. Многие из них выросли без связи с еврейскими общинами или скрывали свое еврейство, что затрудняло идентификацию.