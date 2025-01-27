Президент Израиля посетил могилу Любавичского ребе

Президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль прибыли в Нью-Йорк, где посетили могилу Любавичского ребе Менахема-Мендла Шнеерсона на кладбище в Квинсе. Во время визита президент оставил записку: "За скорейшее и полное возвращение всех заложников, за победу и безопасность солдат Армии обороны Израиля и сил безопасности, за исцеление всех раненых и возвращение эвакуированных. Амен".

Герцог и его супруга также произнесли молитву за благополучие и скорейшее освобождение заложников, а также зажгли свечи в память о погибших и за выздоровление раненых. Этот визит состоялся спустя 48 лет после его первого посещения резиденции Любавичского ребе в Бруклине. 15-летний Ицхак Герцог приехал туда вместе со своим отцом, Хаимом Герцогом, который в то время занимал пост посла Израиля в ООН.

Раввин Менахем-Мендл Шнеерсон (1902, Николаев – 1994, Нью-Йорк) был седьмым и последним лидером движения Хабад. Он возглавил движение в 1951 году, через год после смерти своего тестя, Йосефа-Ицхака Шнеерсона. Любавичский ребе был одним из крупнейших еврейских духовных лидеров ХХ века. Его могила в Нью-Йорке превратилась в место массового паломничества.