"Хевра кадиша" выплатит компенсацию женщине, которой отказали в покупке места на кладбище

Мировой суд в Реховоте постановил, что местное похоронное общество "Хевра кадиша" должно выплатить 55 тысяч шекелей компенсации жительнице города. Женщина подала в суд после того, как ей отказали в приобретении участка на кладбище при жизни, поскольку он находился между двумя захоронениями мужчин, не являвшихся ее родственниками.

Представители "Хевра кадиша" объяснили, что действовали в соответствии с Галахой, согласно которой не хоронят женщину между двумя мужчинами, не состоящими с ней в близком родстве. По их словам, этот порядок соблюдается на протяжении десятилетий и отражает требования к святому статусу кладбища.

Судья, рассматривавшая дело, отвергла аргументы организации, указав, что отказ является недопустимой дискриминацией по половому признаку, нарушающей принципы равенства и достоинства. В своём решении она подчеркнула, что женщина неоднократно объясняла, что по ее мировоззрению мужчины и женщины равны как при жизни, так и после смерти. Суд также постановил, что истице должна быть предоставлена возможность приобрести выбранное место на кладбище.

Организация "Хевра кадиша" отказалась комментировать решение суда.