В Тегеране прошел съезд еврейской общины, посвященный событиям недавней войны

В Тегеране состоялся специальный съезд еврейской общины Ирана, первый после завершения 12-дневного вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. Участники мероприятия выступили с речами, в которых выражалась поддержка исламскому режиму и критика в адрес Израиля. На сцене присутствовали солдаты в форме вооруженных сил Ирана, с кипами на голове.

Депутат парламента от еврейской общины д-р Хомаюн Самех заявил, что из-за израильских авиаударов пострадали дома и имущество иранских евреев. Лидер еврейской общины Юнус Хамами обвинил Израиль в агрессии. Он также заявил, что "еврейская традиция с самого начала отвергала сионизм" и что действия Израиля не отражают подлинные ценности иудаизма.

Раввин Йегуда Герами подчеркнул, что еврейская община живет в стране более 2700 лет. Он выразил солидарность с народом и правительством Ирана, процитировал отрывки из Танаха о справедливости и призвал к прекращению насилия.

Съезд завершился молитвами и призывами к миру и справедливости.