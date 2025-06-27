Ynet: в Иране задерживают евреев, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем

В течение последних суток из разных источников поступали сообщения о том, что в Иране по подозрению в сотрудничестве с Израилем задерживают представителей еврейской общины. Об этом пишет Ynet.

Отмечается, что в некоторых случаях были задержаны несколько членов одной семьи, у них были конфискованы мобильные телефоны и ноутбуки.

Об арестах раввинов и еврейских религиозных лидеров в Тегеране и Ширазе, обвиняемых без доказательств в связях с Израилем, сообщалось также в Х-блоге Association Femme Azadi.

Детальной и достоверной информации по этому поводу пока нет.

Во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном некоторые лидеры иранской еврейской общины публично выступали в поддержку режима аятолл и с критикой действий израильтян.