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Ближний Восток

Ynet: в Иране задерживают евреев, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем

Иран
Война с Ираном
время публикации: 27 июня 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 10:33
Ynet: в Иране задерживают евреев, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем
AP Photo/Maya Alleruzzo

В течение последних суток из разных источников поступали сообщения о том, что в Иране по подозрению в сотрудничестве с Израилем задерживают представителей еврейской общины. Об этом пишет Ynet.

Отмечается, что в некоторых случаях были задержаны несколько членов одной семьи, у них были конфискованы мобильные телефоны и ноутбуки.

Об арестах раввинов и еврейских религиозных лидеров в Тегеране и Ширазе, обвиняемых без доказательств в связях с Израилем, сообщалось также в Х-блоге Association Femme Azadi.

Детальной и достоверной информации по этому поводу пока нет.

Во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном некоторые лидеры иранской еврейской общины публично выступали в поддержку режима аятолл и с критикой действий израильтян.

Ближний Восток
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