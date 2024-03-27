В 2023 году альтернативную службу проходили 1370 харедим

Министр поселенчества и национальных задач Орит Струк сообщила, что в 2023 году альтернативную службу проходили 1370 представителей ультраортодоксального еврейского сектора, на 370 человек больше, чем в 2022 году. При этом общее количество проходящих альтернативную службу составляет около 20 тысяч человек.

В эфире 12-го канала ИТВ Струк подчеркнула, что военная служба не противоречит Торе, и "является важной обязанность и огромным правом, однако, когда есть крупная группа населения, считающая иначе, невозможно решить проблему быстрыми методами".

По словам министра, чтобы увеличить количество призывающихся харедим, необходимо создать рамки, в которых они могут служить, и которые не являются "плавильным котлом".

Напомним, что, по данным, предоставленным государственной прокуратурой Верховному суду, на данный момент могут быть призваны на срочную службу в ЦАХАЛе или на альтернативную гражданскую службу 63 тысячи харедим в возрасте от 18 до 26 лет.