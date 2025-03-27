Председатель организации "Женское лобби": призыв ультраортодоксов – угроза для женщин

Председатель организации "Шдулат а-Нашим" ("Женское лобби"), профессор Дафна Хакер, выступая на совместной конференции Еврейского и Хайфского университетов, заявила, что призыв ультраортодоксов, особенно их служба в бригаде "Хашмонаим", представляет угрозу для женщин, армии и израильского общества.

В ответ на критику этих слов "Шдулат а-Нашим" опубликовала заявление, в котором подчеркивается: "Мы осознаем вызовы, стоящие перед ЦАХАЛом, особенно в нынешний период, и поддерживаем призыв ультраортодоксов как часть концепции народной армии. Однако мы предупреждаем о серьезной угрозе дискриминации женщин-солдат и командиров. Женщины доказали свою смелость и вклад в армию во время войны, и абсурдно, что именно их теперь могут отстранить и дискриминировать только из-за их пола. Мы обратились к начальнику Генштаба с четким требованием не допустить создания в армии зон, свободных от женщин, так как это отбросит ЦАХАЛ назад и нанесет серьезный ущерб принципам равенства в армии".

В свою очередь, организация "Жены солдат за святость лагеря", связанная с религиозным движением "Хотам", выступила с критикой позиции "Женского лобби", заявив, что радикальный феминизм наносит ущерб армии.

"Мы, жены религиозных солдат, на протяжении всей войны наблюдали негативные последствия радикального феминизма в ЦАХАЛе, включая смешанное размещение военнослужащих и препятствия для соблюдения нашими мужьями религиозных предписаний во время службы. Зарубежные радикальные организации через аппарат советника по вопросам гендерного равенства оказали негативное влияние на армию и дискриминировали религиозных и ультраортодоксальных мужчин, что подорвало безопасность Израиля. Мы призываем министра обороны устранить влияние радикального феминизма в армии и позволить военнослужащим, соблюдающим Тору, проходить службу в соответствии с их религиозными убеждениями. Только при соблюдении принципа "И будет лагерь твой свят" армия сможет получить поддержку свыше в бою", – говорится в заявлении организации.