Раввин Менахем Брод о праве евреев на Израиль, проистекающем из первой главы Торы

Раввин Менахем Брод, который в прошлом был пресс-секретарем Молодежной организации хасидов Хабада, опубликовал колонку, где затронул вопрос права еврейского народа на Землю Израиля. Особое внимание Брод уделяет распространенной версии истории, которую используют оппоненты Израиля: они утверждают, что арабы – коренные жители этих земель, а евреи – пришлые и захватчики.

Брод ссылается на комментарии Раши к первой главе Торе "Берешит". Тора начинается с истории сотворения мира, чтобы подчеркнуть Божественное право евреев на землю Израиля: "Если народы мира скажут Израилю – вы разбойники, которые захватили земли семи народов, они ответят им: вся земля принадлежит Святому, благословен Он; Он создал ее и отдал тому, кому Он счел нужным. По Своей воле – отдал им, а по Своей воле – забрал у них и отдал нам".

Раввин призывает евреев заявлять о своих правах вслух и без колебаний: "Мы не захватили землю, принадлежащую другим; напротив, арабы со всех сторон собрались здесь и завоевали нашу страну и наследие наших предков. На наших святых местах они построили мечети. Живущих здесь евреев они преследовали и мучили. Они – захватчики, они – чужаки, а мы – хозяева Святой Земли, которую и неевреи называют Holy Land".

По мнению автора колонки, проживание евреев на территории Израиля призвано подчеркнуть, что еврейский народ возвращается к себе домой, на свою землю, к своему наследию. "Эту истину нужно провозглашать снова и снова, с уверенностью и решимостью, и она победит!", – пишет Брод.