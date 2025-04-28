ЦАХАЛ не смог достичь целей по призыву ультраортодоксов

По сообщению радиостанции "Кан Бет", ЦАХАЛ столкнулся с серьезными трудностями в призыве ультраортодоксальной общины: из 10 000 повесток за полгода явилось менее тысячи человек.

В первом триместре из 3 000 повесток откликнулись 627 (около 20%), выдано 18 ордеров на арест и 1 394 приказов "цав 12", запрещающих выезд за границу. 962 человека открыто уклонились от призыва. Во втором триместре из 7 014 повесток явились лишь 367 (около 5%), выдано 2 473 ордера на арест и 446 "цав 12". В третьем триместре разослано 9 000 повесток, планируется еще 5 000. В армии признают "разочарование" низкими показателями.

Усилия по созданию специализированных подразделений не приносят результатов. Так, бригада "Хашмонаим" снизила план призыва с 280 до 80 (ожидается 40-50), фактически призвано около 40 солдат.

Снижены цели и для других бригад: "Нецах-Йегуда" – со 140 до 120, парашютно-десантные войска – с 30 до 20, "Гивати" – с 25 до 20, "Маген Негев" – с 20 до 15. Призыв в роту ультраортодоксов в МАГАВ приостановлен из-за нехватки кадров. В армии отмечают, что корректировка планов – обычная практика, но текущие показатели "гораздо ниже желаемых".