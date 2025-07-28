102-летний ветеран Второй мировой готовится к бар-мицве

По сообщению New York Post, ветеран Второй мировой войны Гарольд Теренс недавно отметил свое 102-летие в кругу семьи и друзей во Флориде. Несмотря на солидный возраст, ветеран заявил, что "лучшее еще впереди" и поделился планами исполнить давнюю мечту – пройти обряд бар-мицвы.

Теренс, уроженец Нью-Йорка, не прошел этот важный обряд в подростковом возрасте. Мать Гарольда была религиозной, а отец – нет, и поэтому родители решили сделать бар-мицву только старшему сыну. На одной из встреч с журналистами рассказ Гарольда о несостоявшейся бар-мицве услышал раввин из Пентагона. С этого момента началась подготовка к церемонии, которая пройдет в следующем году.

Среди планов Теренса на 103-й год жизни – десятидневное путешествие по Европе, с посещением оперы в Милане, балета в Париже и концерта Лондонского филармонического оркестра. Гарольд Теренс, встречавшийся с пятью президентами США, говорит, что секрет его долголетия – минимизация стресса и ощущение благодарности. "Я самый счастливый человек на свете, даже если у меня нет денег в банке", – говорит ветеран. – "Я не променял бы свою жизнь ни на чью другую. А главное – впереди еще много хорошего".