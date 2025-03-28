Время зажигания субботних свечей 28 марта 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:16, 19:33

Тель-Авив – 18:35, 19:35

Хайфа – 18:27, 19:35

Беэр-Шева – 18:37, 19:34

Эйлат – 18:26, 19:32

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Пкудей":

Моше подводит итог золота, серебра и меди, пожертвованных народом для строительства Мишкана (Святилища). Бецалель, Оолиав и их помощники создают восемь одеяний первосвященника в соответствии с указаниями, данными Моше в главе "Тецавэ".

Работа над деталями Мишкана завершена, и их передают Моше. Он воздвигает святилище, помазывает его священным маслом и посвящает Аарона и его сыновей в священнослужение. Над Мишканом появляется облако – знак того, что Шхина, Божественное Присутствие, наполнило его.