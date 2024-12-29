Президент Украины зажег ханукальные свечи вместе с раввинами украинских городов

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей вместе с раввинами со всей страны. Церемония началась с благословения, которое произнес главный раввин Днепра Шмуэль Каменецкий. Он напомнил о символике Хануки – празднике света и чуда. "Продолжается борьба между светом и тьмой. Мы видим, что благодаря вам ось зла становится значительно слабее, и вскоре мы одержим победу. Мы будем зажигать эти свечи, надеяться на Всевышнего – Он нам поможет, и будем молиться вместе со всеми, чтобы вскоре стать свидетелями великих чудес", – отметил раввин.

Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником, поблагодарил за поддержку и молитвы за страну. Зеленский также рассказал, что ханукия, использованная на церемонии, была подарена ему президентом Аргентины Хавьером Милеем во время инаугурации Милея, которая совпала с Ханукой.

Глава Совета Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер напомнил о том, что Ханука является символом победы небольшого народа над более сильным врагом, что актуально и сегодня. На мероприятии присутствовали раввины из разных городов Украины, включая Киев, Львов, Одессу, Харьков, Николаев и другие.