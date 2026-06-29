Авторитетный раввин выступил против участия ешиботников в проекте "Цева шахор"

Раввин Шрага Штейнман, члена Совета мудрецов Торы и глава сети ешив "Орхот-Тора", высказался против участия ультрарелигиозной молодежи в проекте "Цева шахор" ("Черный цвет"). Речь идет о системе экстренного оповещения в целях организации уличных протестов, когда военная полиция пытается задержать уклонистов.

По его убеждению, подобная деятельность и призывы к массовым беспорядкам совершенно не соответствуют духовному облику истинного верующего. "Это не путь сынов Торы", – написал глава ешивы, отвечая на адресованный ему вопрос. Раввин Шрага Штейнман отметил, что ответом на внешние угрозы должно быть еще более тщательное изучение священных книг, а не выход на демонстрации и перекрытие дорог.

Штейнман подчеркнул, что ультрарелигиозная община находится в изгнании, где неизбежны трудности. Однако единственный верный и безопасный способ защиты – это тотальная концентрация на изучении Торы, которая способна уберечь от любых невзгод.