Опубликован законопроект об отмене ареста ультраортодоксальных уклонистов

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут опубликовал текст законопроекта, предусматривающего отмену ареста ультраортодоксов, уклоняющихся от призыва в армию. На этой неделе комиссия проведет три заседания по обсуждению законопроекта, сообщает в воскресенье 28 июня новостная служба "Кан".

В письме министру обороны Исраэлю Кацу и секретарю правительства Йоси Фуксу автор законопроекта указал, что продолжение арестов ультрарелигиозных дезертиров "может нанести ущерб усилиям по призыву и сократить число реально поступающих на службу". Он утверждает, что практика судебного преследования, на которой настаивал БАГАЦ, лишь отталкивает молодых ультраортодоксов от службы.

Ранее секретарь правительства Йоси Фукс указал, что уголовное преследование может быть прекращено в отношении тех, кто доказал, что является учащимся йешивы, и изучение Торы является их основным занятием, и оставить существующие процедуры в отношении "харедим", которые не учатся в йешивах. Он предложил ввести "эффективный контроль" за посещаемостью.

Однако до сих пор представители ультраортодоксальных партий отвергали любые формы контроля за посещаемостью йешив, включая проверку по отпечаткам пальцев. Поэтому пока неясно, каким образом будет осуществляться "эффективный контроль" и как будут определять, кто действительно относится к категории "Тора – его основное занятие".

Отметим, что создание законопроекта об отмене ареста дезертиров – последняя попытка коалиции все же попробовать провести закон об освобождении ультраортодоксов от службы в армии по требованию ультрарелигиозных партий. Из законопроекта, который не получает поддержки в Кнессете, удалены все пункты, за исключением пункта об освобождении дезертиров.

Юридическая советница Кнессета Сагит Афик выступает категорически против данной процедуры в связи с ее юридической проблематичностью. Проверку БАГАЦем, как ожидается, эта инициатива, которую предлагается принять в качестве временного постановления ("ораат шаа"), также не пройдет.