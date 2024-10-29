Встреча Нетаниягу с раввинами Хабада вызвала резонанс среди шиитов

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с делегацией раввинов Хабада накануне праздника Суккот вызвала широкий резонанс среди иранских и шиитских пользователей социальных сетей. Основной причиной обсуждений стало вручение Нетаниягу нескольких экземпляров книги "Тания", напечатанной в ходе Первой Ливанской войны.

На видеозаписи, разошедшейся по иранским и шиитским аккаунтам в соцсетях, глава Молодежной организации Хабада раввин Йосеф-Ицхак Аронов передает Нетаниягу экземпляры книги "Тания", напечатанные в Ливане в 1982 году в местах дислокации солдатов ЦАХАЛа. Эта книга, написанная основателем движения Хабад, рабби Шнеуром-Залманом из Ляд, впервые была опубликована в 1796 году и представляет собой основополагающий труд по философии хасидизма.

Книги, аккуратно расположенные на столе премьер-министра, вызвали многочисленные интерпретации в социальных сетях. Некоторые комментаторы утверждали, что это был "религиозный ритуал", призванный использовать "мистические силы" против шиитов. В ходе встречи Нетаниягу подчеркнул: "Нам нужно быть сильными, находчивыми и надеяться на помощь Небес. Эта война длительная, и она не идет так, как хотелось бы. Бывают хорошие дни и дни неудач, но главное – стремиться к победе".

Печать "Тании" в различных населенных пунктах осуществляется по просьбе покойного Любавичского ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. Цель проекта – сделать каждый уголок мира источником духовного света и подготовиться к приходу Мессии. На сегодняшний день в рамках этой инициативы выпущено более 8000 изданий "Тании" в разных странах, а само сочинение переведено на 11 языков.