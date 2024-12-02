Раввин Ицхак Йосеф о призыве ультраортодоксов: "Боюсь, что в армию возьмут сефардов"

На исходе субботы в рамках еженедельного урока бывший Главный сефардский раввин Ицхак Йосеф выразил опасение, что ученики престижных ашкеназских ешив смогут избежать призыва, тогда как представители сефардской общины будут более уязвимы.

"Ашкеназы более стойкие, – заявил раввин. – Если скажут ашкеназу идти в армию, он ни за что не согласится. Сефарды, не дай Бог, могут поддаться". Он также отметил, что медлительность в решении вопросов, связанных с призывом ультраортодоксов, усугубила ситуацию. "Если бы это происходило два года назад, когда сформировалось правительство, и не тянули бы время, всё прошло бы гладко. К сожалению, это затягивалось, что привело к множеству проблем. Многие ешивы закрываются из-за нехватки финансирования", – подчеркнул раввин Ицхак Йосеф.

Он также рассказал о своих встречах с солдатами ЦАХАЛа в прошлом году. После начала войны раввин Ицхак Йосеф побывал на многих военных базах и был поражен самоотверженностью и духовным потенциалом солдат. По его словам, когда он читал вместе с ними молитву "Шма Исраэль", даже нерелигиозные военнослужащие, прикрывая голову салфеткой, с энтузиазмом произносили слова молитвы. "Ответ всем, кто ставит преграды для мира ешив, – усилить изучение Торы. Благодаря Торе мы будем спасены", – сказал раввин.