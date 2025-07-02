Около 200 тысяч человек посетили могилу Любавичского Ребе в Нью-Йорке

В 31-ю годовщину со дня смерти седьмого Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона десятки тысяч людей со всего мира прибыли к его могиле на кладбище Монтефиоре в нью-йоркском районе Квинс. Несмотря на жару, визитеры стояли в многочасовых очередях, чтобы помолиться у захоронения. Некоторые оставляли записки с просьбами, другие читали псалмы или изучали религиозные тексты.

Мероприятие прошло под усиленной охраной. Многие израильтяне смогли прилететь только после возобновления авиасообщения, прерванного из-за войны с Ираном. Во время церемонии глава движения Хабад раввин Авраам Шем-Тов зачитал молитву о мире и избавлении. В этот день в центрах Хабада по всему миру прошли молитвенные собрания с участием десятков тысяч человек.

Раввин Менахем-Мендл Шнеерсон (1902-1994) – седьмой и последний ребе движения Хабад, один из самых влиятельных еврейских духовных лидеров XX века. Родился в Николаеве (Российская империя, ныне Украина), получил религиозное и светское образование, изучал философию и инженерию в Берлине и Париже. После бегства от нацистов в 1941 году переехал в Нью-Йорк, где возглавил Хабад в 1951 году после смерти тестя. Под его руководством движение превратилось в глобальную сеть еврейских образовательных и религиозных центров. Ребе активно поддерживал соблюдение традиций, диалог науки и религии, а также укрепление еврейской идентичности. Многие его последователи считают его потенциальным Мессией.