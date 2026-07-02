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Мири Регев ответила на критику после публикации видео о религиозном обычае

время публикации: 02 июля 2026 г., 06:20 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 18:35
Мири Регев ответила на критику в соцсетях после публикации видео о религиозном обычае
Yonatan Sindel/Flash90

Министр транспорта Израиля Мири Регев опубликовала в сети TikTok видео, на котором она читает религиозную книгу. В ролике помощница спрашивает, чем она занимается, и Регев отвечает, что взяла на себя обязательство каждую неделю по вторникам читать главу Торы "Балак" из книги "Дварим", называя это особой духовной практикой (ивр. сгула).

Пользователи в комментариях обратили внимание, что недельная глава "Балак" на самом деле относится к книге "Бемидбар", третьей части Пятикнижия. Некоторые иронично предположили, что видео могло быть сгенерировано искусственным интеллектом. Другие советовали Регев прочесть книгу "Шмот" ради рассказов о сотворении мира (на самом деле они содержатся в книге "Берешит").

Вскоре Мири Регев опубликовала дополнительное видео с пояснением. Она уточнила, что имела в виду не книгу "Дварим", а специальный ежедневный сборник "Сефер а-дварим" ("Книга изречений"), составленный раввином Йошиягу Пинто. По ее словам, сборник структурирован по дням недели, и в разделе для вторника действительно приводится глава "Балак".

"Так что и вы правы, и я права. Недаром вторник – это день, про который [в Торе] дважды сказано "хорошо": первый раз из-за главы "Балак", а второй – потому что вы дали мне повод рассказать о книге раввина Пинто", – заключила министр.

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