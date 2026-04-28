Мири Регев призвала гендиректора WizzAir ускорить возвращение в Израиль

Министр транспорта Мири Регев провела вечером в понедельник, 27 апреля, телефонный разговор с генеральным директором авиакомпании Wizz Air Йожефом Варади, в ходе которого настаивала на скорейшем возобновлении полетов авиакомпании в Израиль.

Как сообщает портал Ice, Варади ответил, что Wizz Air по-прежнему ожидает снятия Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) ограничений на полёты в Израиль, однако этот ответ не удовлетворил министра.

По словам Регев, речь идёт лишь о рекомендации, а не о полном запрете, и ряд европейских авиакомпаний уже возобновил полеты в Израиль.

"Учитывая стремление лоукостера открыть базу в Израиле, от него ожидают приверженности местному рынку, хотя бы в форме выполнения нескольких рейсов на первом этапе, чтобы продемонстрировать серьёзность намерений по отношению к израильскому рынку", - заявила она.

Напомним, что Wizz Air снова объявил о переносе возобновления полётов в Израиль на 12 мая вместо первоначально запланированного 4 мая.