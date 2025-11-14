x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

БАГАЦ обязал главный раввинат лицензировать инспекторов кашрута организации "Цохар"

Верховный суд/БАГАЦ
Раввинат
Кашрут
время публикации: 14 ноября 2025 г., 11:26
БАГАЦ обязал главный раввинат лицензировать инспекторов кашрута организации "Цохар"
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Высший суд справедливости (БАГАЦ) удовлетворил иск организации "Цохар" и обязал Главный раввинат лицензировать ее инспекторов кашрута в соответствии с поправкой к Закону о запрете мошенничества в вопросах кашрута от 2021 года.

Поправка, вступившая в силу в начале 2023 года, призвана открыть рынок кашрута для конкуренции. Действующее правительство, придя к власти, объявило о намерении отменить реформу, принятую при правительстве Беннета, однако до сих пор поправка остается в силе.

Организация "Цохар" еще в 2023 году обратилась в БАГАЦ с требованием обязать Главный раввинат действовать в соответствии с утвержденной реформой. Главный раввинат сообщил, что министр по делам религий распорядился о создании комиссии, которая порекомендует новую реформу системы кашрута, и причина для иска отпадет сама собой.

В вынесенном в четверг, 13 ноября, решении, судьи Алекс Штайн, Давид Минц и Рут Ронен постановили, что, несмотря на череду отсрочек и переносов, единственным ответом Главного раввината на иск является "намерение правительства изменить действующий закон", однако, учитывая, что изменение законодательства так и не произошло, БАГАЦу не остается ничего другого, кроме как удовлетворить иск организации "Цохар".

