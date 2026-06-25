Главы военных йешив объявили, что их учащиеся призовутся в ЦАХАЛ в августе

Главы военных йешив ("йешивот эсдер"), на состоявшемся в четверг, 25 июня, специальном совещании постановили, что в августе их студенты будут призваны в бронетанковые войска.

В ходе встречи главы йешив выразили обеспокоенность расширением моделей смешанной службы в ЦАХАЛе, которые, по их мнению, лишают соблюдающих заповеди солдат возможности служить в некоторых подразделениях. В частности, был затронут вопрос пилотной программы по интеграции женщин-военнослужащих в маневренные бронетанковые силы.

Решение продолжить призыв было принято после того, как на этой неделе представители йешив встретились с начальником Генштаба и высшим командованием ЦАХАЛа и изложили свои возражения относительно реализации плана по совместной службе в бронетанковых войсках. По их словам, на встрече были предложены принципы и практические решения, призванные позволить каждому соблюдающему заповеди солдату служить в соответствии со своими религиозными взглядами и ценностями. Как сообщили главы йешив, начальник Генштаба высоко оценил вклад учащихся военных йешив и предармейских подготовительных программ, подчеркнув свою приверженность принципу "народной армии".

В официальном сообщении, опубликованном главами военных йешив, говорится, что наряду с решением о продолжении призыва в бронетанковые войска будет продолжен диалог с армией, чтобы учащиеся йешив могли проходить службу в соответствии с требованиями религиозного закона.