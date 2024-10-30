Раввин Элиав Турджеман: кампания по призыву ультраортодоксов - попытка свергнуть правительство

Элиав Турджеман, генеральный директор Ассоциации общинных раввинов, опубликовал пост, в котором назвал кампанию по призыву ультраортодоксов в ЦАХАЛ лживой и обвинил ее организаторов в попытке свергнуть правительство. Майор запаса Турджеман, служащий в бригаде "Гивати", подчеркнул, что служба в армии является исполнением важной заповеди Торы. Однако он отметил, что ЦАХАЛ не собирается отказываться от структур и принципов, глубоко противоречащих образу жизни ультраортодоксов.

Раввин Турджеман подчеркнул, что для того чтобы служба не вступала в противоречие с жизненными устоями ультраортодоксальных солдат, ЦАХАЛ должен закрыть офис советника начальника штаба по гендерным вопросам и отказаться от "безумной" прогрессивной идеологии. По его мнению, армия не может и не хочет предпринимать такие шаги.

Также Элиав Турджеман напомнил, что за последние годы армия расформировала несколько дивизий и демобилизовала десятки тысяч резервистов. "Верните их!" – призвал раввин. – "Они подготовлены, обучены, и это значительно быстрее, чем готовить ультраортодоксов к военной службе". По его словам, единственным реалистичным вариантом интеграции ультраортодоксов в армию является создание специализированной бригады, однако из-за текущей кампании против ультраортодоксального сектора эти усилия оказались под угрозой.

Раввин Турджеман назвал кампанию по призыву ультраортодоксов попыткой свержения правительства с последующим заключением сделки по заложникам и прекращением военных действий. "И как только это случится, ультраортодоксы получат освобождение от призыва на веки вечные, а также неограниченные бюджеты", – предположил он.