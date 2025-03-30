Ученик ешивы-эсдер Беэри Вайнберг совмещает изучение Торы и хип-хоп

Беэри Вайнберг, ученик ешивы-эсдер в Ноф а-Галиль, стал одной из известных фигур в израильском хип-хопе. Недавно его краудфандинговый проект на выпуск первого печатного хип-хоп-журнала собрал 50 тысяч шекелей.

Вайнберг рассказал в интервью сайту "Кипа", что в девятом классе, когда он учился в ешиве в Хиспине, он увлекся рэп-баттлами и начал активно следить за израильской сценой. В разгар пандемии COVID-19 он часами смотрел прямые эфиры баттлов и делился их обзорами в соцсетях. Так появилась страница hiphopisrael, которая превратилась в один из популярных онлайн-ресурсов о рэпе в Израиле.

Когда несколько проектов провалились, Вайнберг решил, что это не его путь. Перед началом учебы в ешиве-эсдер он ушел из соцсетей и сосредоточился на изучении Торы. Через несколько месяцев началась война, и Вайнберг решил использовать свое сообщество для поддержки солдат. Он помог выпустить песню "Эйзе йом" ("Какой день") – трек о войне, который быстро стал популярным.

Несколько месяцев назад Вайнберг запустил краудфандинг на печатный журнал о хип-хопе, который, по его словам, не будет содержать нецензурной лексики или неподобающего контента. "Я понял, что хочу слушать рэп, но при этом освящать его. Я хочу соединить хип-хоп и иудаизм, как это делает [популярный исполнитель, брацлавский хасид] Эльяцур. Выпустить целый журнал, где нет ничего противоречащего Галахе, где будет глубина, а не просто развлечение", – поделился планами Беэри Вайнберг.