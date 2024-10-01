Из-за ракетных обстрелов отменен ритуал Слихот у Стены Плача

В связи с ужесточением инструкций Управлений тылом в ряде районов центра Израиля и Иерусалиме, принято решение об отмене проведения Слихот у Стены Плача в израильской столице.

В этой церемонии, которая должна была начаться сегодня в полночь, принимают участие около 50 тысяч человек.

Напомним, после обстрела центра Израиля были введены новые инструкции для населения, которые вступили в силу во вторник, 1 октября в 14:00, и будут действовать до исхода субботы в 20:00.

В соответствии с новыми инструкциями, в районах Кармель, Вади Ара, Менаше, Самария, Шарон, Дан, Яркон, А-Шфела, Иерусалим и в Шфелат Иегуда образовательная деятельность разрешена лишь там, откуда можно добраться до защищенного пространства в отведенное время.

Работать также можно лишь там, где сотрудникам предоставляется возможность добраться до защищенного пространства в отведенное время.

Во всех перечисленных районах также введено ограничение на собрание людей: до 30 человек на открытом пространстве и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты для купания.

Необходимо продолжать следовать инструкциям Управления тыла, полные инструкции публикуются на сайте управления и в приложении.