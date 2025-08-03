Раввин Гай Алалуф разобрал аргументы противников восхождения на Храмовую гору

Раввин Гай Алалуф, лидер общины "Даат у-Твуна" в Рош а-Аине и член Ассоциации общинных раввинов, дал лекцию, посвященную важности построения Третьего Храма. Он подробно разобрал галахические, исторические и идеологические аспекты этой темы, опровергая распространенные аргументы противников восхождения на Храмовую гору и построения Третьего Храма.

Полемизируя с аргументацией раввина Йосефа Кальнера, раввин Алалуф указал, что многие утверждают, что Храм – это высочайший духовный уровень, недоступный современному поколению, и поэтому обсуждать его строительство преждевременно. Однако раввин напомнил, что Тора прямо заповедует построить Храм ("И сделают Мне святилище, и Я буду обитать среди них" – Исход 25:8). Если бы исполнение заповедей зависело от духовного уровня народа, то и тфилин, и молитва, и многие другие заповеди тоже были бы невыполнимы. Избавление (Геула) – процесс постепенный, и если предыдущие поколения занимались заселением Земли Израиля, то следующим шагом должно стать возвращение к Храмовой горе.

Многие ссылаются на мидраши, говорящие, что Третий Храм "спустится с Небес в огне". Однако раввин Алалуф приводит контраргументы. Иерусалимский Талмуд говорит, что Храм будет построен до прихода Машиаха. Рамбам в "Законах Храма" пишет, что строительство Храма – одна из трех заповедей, которые народ Израиля обязан исполнить при входе на Землю Обетованную. Даже если часть Храма будет небесной (как объясняют некоторые комментаторы), это не отменяет необходимости человеческих усилий.

Один из главных аргументов против восхождения на Храмовую гору – отсутствие сегодня красной коровы, необходимой для очищения от ритуальной нечистоты. Раввин Гай Алалуф объясняет: не вся Храмовая гора запрещена – только определенные зоны. Например, место самого Храма и жертвенника. Современные исследования позволяют точно определить границы, где можно находиться без нарушения запретов. Талмуд также говорит, что даже в эпоху Второго Храма люди поднимались на гору, не будучи полностью чистыми.

Хотя многие авторитетные раввины запрещают подъем на Храмовую гору, есть и те, кто разрешает. Бывший главный раввин Израиля сам поднимался на гору. Раввин Дов Лиор и другие современные раввины, представляющие религиозный сионизм, считают, что при соблюдении определенных условий это допустимо. Что касается запрета, опубликованного Главным раввинатом, его решения часто политизированы, а не основаны исключительно на Галахе.

Несмотря на свою позицию, раввин Алалуф подчеркивает, что нельзя относиться к Храмовой горе легкомысленно – подъем должен сопровождаться глубоким пониманием законов и уважением к святости места. Не стоит осуждать тех, кто придерживается запрета, но и их аргументы должны быть тщательно проверены. Главное – продвигаться вперед, не застывая в страхе перед сложными вопросами.