Раввин назвал слова популярной хасидской песни еретическими

Раввин Авраам Дойч, глава религиозного суда Маале-Адумим, раскритиковал ставшую хитом песню "Еще лучше", которую исполняет певец Эльяцур (Яир Элицур), принадлежащий к брацлавским хасидам. По мнению Дойча, слова произведения намекают на то, что Всевышний делает не только добро, что граничит с ересью.

В книге, выпуск которой Дойч приурочил к бар-мицве сына, он выразил негативное отношение к музыкальным произведениям, слова которых написаны современными авторами на разговорном иврите, а не взяты из религиозных источников. Критику раввина вызвал припев хита: "И благословенный Господь всегда любит меня. И будет мне еще лучше, и еще лучше, и всегда будет мне только хорошо".

По мнению Авраама Дойча, надежда на лучшее является ересью, поскольку еврей должен верить в то, что Всевышний изначально не делает ничего плохого, и что нынешнее положение человека является оптимальным. Раввин процитировал высказывание Хафец-Хаима, духовного лидера ашкеназских евреев начала ХХ века: "Лекарство может быть горьким, но оно идет на пользу больному. Нельзя ни о чём говорить, что оно плохое, потому что всё, что делает Всевышний, он делает ради добра".

Ранее в приложении "7 дней" к газете "Едиот ахронот" автор песни, раввин Шломо Аруш, сказал, что ее слова являются продолжением лекций, которые он читает ученикам брацлавской ешивы "Хут шель хесед". Аруш сравнил негативные моменты в жизни человека с любящим отцом, который крепко хватает ребенка, пытающегося выбежать на проезжую часть. "Аналогичным образом нужно верить, что всё, что делает Всевышний, – это потому, что Он нас любит и хочет нам добра, и Он нас не разочаровывает", – подчеркнули ученики раввина.