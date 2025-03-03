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Традиции

Раввин Йосеф раскритиковал традицию писать важные новости для религиозных соседей в шаббат

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время публикации: 03 марта 2025 г., 15:58 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 15:58
Раввин Йосеф раскритиковал традицию писать важные новости для религиозных соседей в шаббат
Yonatan Sindel/Flash90

Бывший главный раввин Холона и сын покойного раввина Овадии Йосефа раввин Авраам Йосеф раскритиковал возникшую некоторое время назад в Израиле традицию вешать в лобби многоквартирных домов объявления с важными новостями, произошедшими во время шаббата (с вечера пятницы до вечера субботы).

Светские израильтяне пишут от руки или распечатывают короткую информацию, чтобы соблюдающие шаббат религиозные соседи могли ее прочесть. В частности, таким образом в Израиле сообщают об освобождении заложников.

Как сообщает INN, раввин Йосеф раскритиковал другого раввина, который одобрил такой поступок, назвав его "глупцом": Авраам Йосеф утверждает, что по Галахе запрещено получать пользу от информации, полученной в результате нарушения субботы.

Он подчеркнул, что независимо от того, было нарушение субботы допущено намеренно или по незнанию, евреям запрещено получать пользу от таких действий.

Традиции
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