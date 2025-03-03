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Религиозная активистка Шира Марили-Мирвис, мать пятерых детей, вступила в ряды ЦАХАЛа

время публикации: 03 марта 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 05:51
Религиозная активистка Шира Марили-Мирвис, мать пятерых детей, вступила в ряды ЦАХАЛа
Wikipedia

Ортодоксальная религиозная активистка Шира Марили-Мирвис, 45-летняя преподаватель иудаизма и мать пятерых детей, на этой неделе добровольно вступила в ряды ЦАХАЛа в рамках резервистской службы. Мирвис подчеркнула, что ее решение было продиктовано желанием внести вклад в общенациональные усилия в сложный для страны период. "С 7 октября весь народ Израиля мобилизовался – каждый в меру своих сил и возможностей. Я верю, что любое действие, любая помощь, даже самая маленькая, укрепляет наш народ в эти сложные времена", – написала активистка в соцсетях.

Марили-Мирвис, глава религиозно-сионистской общины "Шират а-Тамар" в Эфрате, известна своей активной общественной деятельностью. Она занимала различные должности, включая членство в комитете по образованию местного совета, работала в качестве баланит (специалистки по ритуальному омовению), была волонтером в организации "Хевра Кадиша" и отвечала на галахические вопросы. Кроме того, она является участницей программы лидерства под эгидой Института Манделя, преподает в женском учебном заведении "Матан" и ведет еженедельный подкаст.

В своем посте на Facebook Шира Марили-Мирвис отметила: "Мы живем в особый период еврейской истории, понимая, насколько велика наша ответственность и способность защитить себя с помощью нашей армии и государства. Это большая честь быть частью такого значительного усилия", – добавила она. Мирвис подчеркнула, что изучение Торы и следование Галахе не отрывают ее от реальности, а, наоборот, побуждают к действию. "Тора призывает нас не закрываться в стенах домов учения, а закатывать рукава и принимать участие в жизни общества. Когда страна сталкивается с вызовами, мы должны быть готовы взять на себя ответственность", – сказала она.

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