Американский еврейский комитет пожертвовал $25000 на восстановление католической церкви в Газе

Американский еврейский комитет (AJC) выделил 25 тысяч долларов Архиепархии Нью-Йорка для оказания помощи католической церкви Святого Семейства в Газе, поврежденной в ходе израильского авиаудара 17 июля.

Представители AJC подчеркнули, что их жест направлен на укрепление многолетнего межконфессионального диалога между иудеями и католиками. "В ответ на эту трагедию мы хотим поддержать католических партнёров, которые были рядом с еврейским народом в тяжёлые времена", – сказал раввин Ноам Маранс, директор по межрелигиозным отношениям AJC. – "Вместе, христиане и евреи, мы укрепляем человеческое достоинство каждого".

Раввин Ноам Маранс, принадлежащий к консервативному направлению в иудаизме, участвовал во встречах с Папой Франциском и выступал в качестве главного еврейского представителя на межрелигиозных форумах, посвященных вопросам окружающей среды и образования. Он получил степень бакалавра политических наук в Колумбийском университете, а также степень магистра и раввинский диплом в Еврейской теологической семинарии Америки.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа заявил, что, по результатам расследования, повреждение церкви произошло из-за случайного отклонения снаряда. Он добавил, что после инцидента были внесены изменения для повышения точности огня, а также уточнены инструкции по ведению боевых действий вблизи религиозных объектов, укрытий и других чувствительных точек.