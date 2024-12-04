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Скончался религиозный писатель и журналист Симха Раз

время публикации: 04 декабря 2024 г., 08:52 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 08:54
Скончался религиозный писатель и журналист Симха Раз
Chaim Goldberg/Flash90

На 93-м году жизни скончался Симха Раз, известный израильский писатель и популяризатор еврейской культуры. Его труды, посвященные еврейской философии, истории и хасидизму, снискали признание как в религиозной, так и в светской среде. Среди них особое место занимает биография раввина Арье Левина "Праведник нашего поколения", ставшая бестселлером и переведенная на русский язык. Произведения Симхи Раза затрагивали широкий спектр тем: основы и ценности иудаизма, жизнеописания выдающихся раввинов, изречения хасидских лидеров, рассказы о праведниках и толкования Торы.

Симха Раз (Раковер) родился в 1931 году в Иерусалиме. Он был назван в честь деда, раввина Симхи Мендельбаума, чье имя увековечено в "Переходе Мендельбаума" – единственном пункте пересечения границы между Израилем и Иорданией в 1948-1967 годах. Раз получил образование в религиозно-сионистской ешиве "Мерказ а-Рав", влившись в окружение раввина Цви-Йегуды Кука.

За свою жизнь Раз опубликовал десятки книг, вел просветительские программы на радио и телевидении, активно занимался образовательной деятельностью. Его вклад в развитие еврейской культуры был оценен в 2020 году, когда Симха Раз стал лауреатом премии министра по делам высшего образования за выдающиеся заслуги в этой области.

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