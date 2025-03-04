Завершено написание свитка Торы, посвященного возвращению похищенных

В Ашдоде завершили написание свитка Торы, посвященного возвращению похищенных 7 октября и памяти погибших. Торжественное завершение работы состоялось в офисе главного раввина города Хаима Пинто.

Инициатором проекта стал раввин Авраам Даниэлов, сотрудник местного религиозного совета. По его словам, идея написать свиток возникла сразу после трагических событий, когда он почувствовал необходимость духовного действия. "В те страшные часы, когда мы услышали о зверствах, я понял, что мы должны совершить великое духовное действие, которое пробьет врата небес и приблизит спасение", — рассказал он в интервью местному изданию "Ашдодс".

Даниэлов связался с друзьями в Москве, где он является постоянным кантором в дни праздников. "Первый же сказал мне, что берет на себя [финансирование написания] три главы Торы, второй взял еще четыре", — вспоминает раввин.

На бархатном покрытии свитка указаны имена погибших и похищенных, а также имена спонсоров, поддержавших инициативу. В четверг, в канун годовщины смерти Моше, в Ашдоде пройдет торжественная церемония с участием местных жителей. Свиток Торы будет перенесен в синагогу "Ор Ицхак".