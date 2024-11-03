x
03 ноября 2024
|
последняя новость: 11:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2024
|
03 ноября 2024
|
последняя новость: 11:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Поселенцы оплакивают погибшего в Газе хасида Хабада

время публикации: 03 ноября 2024 г., 10:21 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 10:22
Поселенцы оплакивают погибшего в Газе хасида Хабада
Flash90

На исходе субботы региональный совет Самарии сообщил о гибели 20-летнего солдата Шнеура-Залмана Коэна на поле боя в секторе Газа. Погибший, который служил в бригаде "Гивати", был одним из девяти детей Зеэва и Дины Коэнов, известной в поселении Ицхар семье хасидов Хабада.

Йоси Даган, глава регионального совета Самарии, отметил, что Шнеур-Залман, названный по имени первого лидера движения Хабад, рабби Шнеура-Залмана из Ляд, и преданно изучал Тору, и храбро воевал. Перед призывом Коэн добровольно вступил в местную бригаду быстрого реагирования. Даган также отметил, что родители покойного переехали в Самарию в годы Второй интифады, чтобы укреплять местные общины.

Голан Ивги, председатель секретариата Ицхара, выразил свои соболезнования: "Всевышний собирает розы для Своего сада, и, несомненно, Шнеур был цветком – серьезным, идеалистичным молодым человеком. Вся община Ицхара соболезнует семье Коэнов. Мы продолжим бороться за существование нашего государства до победы".

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 29 октября 2024

Встреча Нетаниягу с раввинами Хабада вызвала резонанс среди шиитов
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 30 октября 2024

Раввин Элиав Турджеман: кампания по призыву ультраортодоксов - попытка свергнуть правительство
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 17 июня 2024

Брат погибшего офицера: министерство обороны не позволило написать "Господь отомстит за его кровь"