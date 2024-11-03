Поселенцы оплакивают погибшего в Газе хасида Хабада

На исходе субботы региональный совет Самарии сообщил о гибели 20-летнего солдата Шнеура-Залмана Коэна на поле боя в секторе Газа. Погибший, который служил в бригаде "Гивати", был одним из девяти детей Зеэва и Дины Коэнов, известной в поселении Ицхар семье хасидов Хабада.

Йоси Даган, глава регионального совета Самарии, отметил, что Шнеур-Залман, названный по имени первого лидера движения Хабад, рабби Шнеура-Залмана из Ляд, и преданно изучал Тору, и храбро воевал. Перед призывом Коэн добровольно вступил в местную бригаду быстрого реагирования. Даган также отметил, что родители покойного переехали в Самарию в годы Второй интифады, чтобы укреплять местные общины.

Голан Ивги, председатель секретариата Ицхара, выразил свои соболезнования: "Всевышний собирает розы для Своего сада, и, несомненно, Шнеур был цветком – серьезным, идеалистичным молодым человеком. Вся община Ицхара соболезнует семье Коэнов. Мы продолжим бороться за существование нашего государства до победы".