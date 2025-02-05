x
05 февраля 2025
|
последняя новость: 11:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 февраля 2025
|
05 февраля 2025
|
последняя новость: 11:03
05 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Мать Роми Гонен рассказала, почему ее дочь соблюдала первую субботу после возвращения из плена

время публикации: 05 февраля 2025 г., 10:07 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 10:06
Мать Роми Гонен рассказала, почему ее дочь соблюдала первую субботу после возвращения из плена
Avshalom Sassoni/Flash90

Мерав Лешем-Гонен, мать Роми Гонен, освобожденной из плена ХАМАСа, в интервью "Аруц шева" рассказала о том, как ее дочь придерживалась еврейских традиций как во время плена, так и после возвращения домой. По ее словам, Роми осознанно решила соблюдать свою первую субботу после воссоединения с семьей.

"Она сознательно предпочла соблюдать шаббат. В его сути – сосредоточенность, связь с семьей и осознание момента "здесь и сейчас"", – объяснила Лешем-Гонен. Мать заложницы также отметила, что в последние годы их семейные встречи чаще всего приходились на субботу, и для Роми это имело особое значение.

"Шаббат в иудаизме – это глубокая традиция, и каждый соблюдает его по-своему. Для нее это было очень важно. Роми использует духовные инструменты, которые дает иудаизм, она опиралась на них даже в плену вместе с Эмили [Дамари]. И это, на мой взгляд, прекрасно", – добавила Лешем-Гонен.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 февраля 2025

Ультраортодоксы критикуют Нетаниягу за публикации в шабат