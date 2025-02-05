Мать Роми Гонен рассказала, почему ее дочь соблюдала первую субботу после возвращения из плена

Мерав Лешем-Гонен, мать Роми Гонен, освобожденной из плена ХАМАСа, в интервью "Аруц шева" рассказала о том, как ее дочь придерживалась еврейских традиций как во время плена, так и после возвращения домой. По ее словам, Роми осознанно решила соблюдать свою первую субботу после воссоединения с семьей.

"Она сознательно предпочла соблюдать шаббат. В его сути – сосредоточенность, связь с семьей и осознание момента "здесь и сейчас"", – объяснила Лешем-Гонен. Мать заложницы также отметила, что в последние годы их семейные встречи чаще всего приходились на субботу, и для Роми это имело особое значение.

"Шаббат в иудаизме – это глубокая традиция, и каждый соблюдает его по-своему. Для нее это было очень важно. Роми использует духовные инструменты, которые дает иудаизм, она опиралась на них даже в плену вместе с Эмили [Дамари]. И это, на мой взгляд, прекрасно", – добавила Лешем-Гонен.