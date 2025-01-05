Раввин из Холона обратился к новому лидеру Сирии с просьбой восстановить синагогу в Дамаске

Проживающий в Холоне раввин Биньямин Хамра, сын бывшего главного раввина Сирии Авраама Хамры, обратился к новому лидеру Сирии Ахмаду аш-Шараа с просьбой отремонтировать старинную синагогу в квартале Джобар в Дамаске.

По информации новостной службы "Кан", раввин Хамра, проживающий в Холоне, отправил сирийскому лидеру письмо, написанное на трех языках – английском, арабском и иврите.

"Как преемник своего отца, как уроженец Сирии и главный раввин общины евреев, выходцев из Сирии, я обращаюсь к вам с просьбой защитить дорогих евреев, оставшихся в Сирии, и отдать распоряжение о сохранении еврейских объектов в стране. Их сохранение – это не только религиозный долг, но и проявление уважения к истории и культуре всего сирийского народа", – написал он.

Раввин Биньямин Хамра также призвал сирийского лидера восстановить старинную разрушенную синагогу Элиягу А-Нави в столичном квартале Джобар, отметив, что это стало бы символом дружбы народов и проявлением уважения к общему наследию. Он также выразил надежду, что евреям будет дана возможность посетить родину своих родителей.

31 декабря раввин Биньямин Хамра рассказал в интервью сайту "Бе-хадрей харедим" об усилиях своего отца по сохранению еврейской общины в условиях строгого контроля и ограничений.

Авраам Хамра родился в Дамаске в 1943 году. С юных лет он начал работать учителем в еврейской школе, а затем стал директором. В 1976 году раввин Хамра занял пост главного раввина Сирии. Раввин находил общий язык с высокопоставленными представителями сирийского режима, руководствуясь дипломатической осторожностью. В интервью упоминается встреча с главой сирийской тайной полиции, на которой присутствовал и восьмилетний сын раввина. Мальчик сыграл партию в шахматы с высоким гостем и неожиданно победил его. Однако раввин Хамра, узнав об этом, строго сказал сыну: "Нельзя их побеждать, нужно проигрывать".

В очередной день выборов раввин вывел еврейскую общину на улицы Дамаска с плакатами на иврите, выражающими поддержку президенту Хафезу Асаду. Этот шаг был продуман заранее. По словам Биньямина Хамры, Асад был настолько тронут, что сказал раввину, указывая на его бороду: "Эту бороду я никогда не забуду". Этот жест укрепил доверие между раввином и президентом, что помогло добиться послаблений для общины.

Благодаря усилиям главного раввина Сирии евреи получили право покидать страну, хотя с ограничением: им было запрещено переезжать в Израиль. Кроме того, раввин находил способы обучать детей ивриту, несмотря на запрет изучения языка, используя для этого законодательные лазейки. Отдельного внимания заслуживает его встреча с президентом Асадом, где он добился амнистии для двух евреев, арестованных за посещение Израиля.

После переезда в Израиль в 1994 году и до самой смерти 3 года назад раввин Авраам Хамра жил в Холоне и до конца жизни оставался духовным лидером для своих земляков. Он всегда подчеркивал необходимость сохранять еврейское наследие в Сирии, включая древние синагоги.