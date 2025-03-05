Профессор Ярон Зелиха: ультраортодоксы – не бремя для экономики

Бывший главный бухгалтер Минфина Израиля, профессор Ярон Зелиха, в подкасте "Плавильный котел" раскритиковал мнение о том, что ультраортодоксы являются экономическим бременем. Зелиха отверг недавний доклад Минфина, согласно которому каждый ультраортодокс обходится государству на 700 тысяч шекелей дороже, чем приносит в бюджет. По его словам, любая малообеспеченная группа населения, будь то ультраортодоксы или нет, получает от государства больше, чем вносит в экономику. "Это вопрос не религии, а бедности", – пояснил он.

Профессор подчеркнул, что в каждой стране есть определенный процент бедных, и если бы ультраортодоксы не были в их числе, на их месте оказались бы другие. "Если среди ультраортодоксов высокий уровень бедности, это не делает их особым бременем, а указывает на проблему социальной изоляции, которую необходимо решать", – отметил он.

Зелиха также пояснил, что утверждение о том, что арабы обходятся государству дешевле, чем ультраортодоксы, не связано с их большей экономической самостоятельностью, а объясняется тем, что арабское население получает меньше государственных услуг из-за социальной изоляции и дискриминации. Кроме того, профессор указал, что уровень занятости среди женщин из ультраортодоксального сектора сопоставим с уровнем занятости среди нерелигиозных женщин.

Он также отметил, что во времена экономического роста занятость среди мужчин-ультраортодоксов увеличивается, так как появляется больше рабочих мест и растут зарплаты. Однако, по мнению Зелихи, даже если бы все 62 тысячи ультраортодоксальных мужчин, не работающих сегодня, вышли на рынок труда, это почти не повлияло бы на общий ВВП страны. "Наш ВВП на душу населения в два раза ниже, чем в США. Проблема не в ультраортодоксах, а в 250 миллиардах шекелей, которые мы теряем из-за монополий", – подчеркнул Зелиха.