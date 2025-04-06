В Освенциме начнут продавать кошерную еду

Ко Дню памяти жертв Холокоста в польском городе Освенцим, где находился концлагерь Аушвиц, впервые начнут продавать расфасованную кошерную еду. Кошерный киоск откроется в Еврейском центре Освенцима – музее и единственной действующей синагоге города. Он расположен всего в миле от лагеря и принимает около 1% из 2,3 миллиона ежегодных посетителей мемориала.

Ранее религиозным евреям приходилось привозить еду с собой или заказывать кейтеринг заранее. Теперь в Центре уверены, что новый сервис – не просто удобство, а символ. "Эта точка – не просто место, где можно поесть, – подчеркнул генеральный директор фонда Джек Саймони. – Она символизирует преемственность, стойкость и надежду для будущих поколений".

Открытие приурочено к Маршу живых – шествию из Освенцима в Биркенау, которое пройдёт в Польше 23 апреля. В этом году в нём примут участие 80 выживших в Холокосте, а также сотни еврейских подростков со всего мира – это будет одна из самых крупных подобных делегаций в последние годы.

До войны Освенцим был еврейским местечком с более чем 30 синагогами и множеством кошерных лавок и ресторанов. Сегодня здесь живёт только одна еврейка – Хила Вайс-Гут, сотрудница центра. "Открытие первой в городе послевоенной точки продажи кошерной еды стало естественным шагом, – сказал председатель фонда Центра Симон Бергсон. – Это позволит соблюдающим кашрут посетителям помолиться в нашей синагоге и при этом поесть кошерную еду".