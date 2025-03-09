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Израиль

Школьник из Израиля "зиганул" на территории мемориала Освенцим и был задержан полицией

Антисемитизм
Польша
время публикации: 09 марта 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 19:09
Школьник из Израиля "зиганул" на территории мемориала Освенцим и был задержан полицией
AP Photo/Markus Schreiber

На территории мемориального комплекса Освенцим польские полицейские задержали школьника из Израиля, утверждая, что подросток поднял руку в нацистском приветствии.

По информации телеканала "Решет-13", юноша, житель Кирьят-Бялика, приехал в Польшу вместе со школьной экскурсией. "Зигующий" школьник попал на камеры наблюдения и после этого был задержан местными охранниками.

Около двух часов школьник провел в отделении полиции, все это время рядом с ним находился один из учителей и польский гид. Подростку выписан штраф, размер которого составляет около 1500 шекелей, после чего он был освобожден. Через два дня он вернется в Израиль вместе со всей группой.

В муниципалитете Кирьят-Бялика выразили сожаление по поводу инцидента в мемориальном комплексе и заявили, что они изучают, что произошло, так как сам подросток утверждает, что он помахал рукой на прощание, а не "зиговал".

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