Школьник из Израиля "зиганул" на территории мемориала Освенцим и был задержан полицией

На территории мемориального комплекса Освенцим польские полицейские задержали школьника из Израиля, утверждая, что подросток поднял руку в нацистском приветствии.

По информации телеканала "Решет-13", юноша, житель Кирьят-Бялика, приехал в Польшу вместе со школьной экскурсией. "Зигующий" школьник попал на камеры наблюдения и после этого был задержан местными охранниками.

Около двух часов школьник провел в отделении полиции, все это время рядом с ним находился один из учителей и польский гид. Подростку выписан штраф, размер которого составляет около 1500 шекелей, после чего он был освобожден. Через два дня он вернется в Израиль вместе со всей группой.

В муниципалитете Кирьят-Бялика выразили сожаление по поводу инцидента в мемориальном комплексе и заявили, что они изучают, что произошло, так как сам подросток утверждает, что он помахал рукой на прощание, а не "зиговал".