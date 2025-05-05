Семья раввина Меира Мазуза выступила против сбора средств на свиток Торы в его память

Семья раввина Меира Мазуза выразила возмущение в связи с инициативой по сбору средств на написание свитка Торы в его память. По словам родственников, это нарушает волю покойного, изложенную в его завещании, в котором он прямо просил не писать в его честь свиток Торы в течение года траура. В семье также напомнили, что человек, который стоит за нынешней инициативой, ранее собирал пожертвования якобы для свитка Торы в память о дочери раввина, однако средства не были использованы по назначению.

В официальном заявлении, опубликованном от имени семьи раввина, подчеркивается, что раввин сам выделил средства на единственный свиток Торы, предназначенный исключительно для учебных заведений "Кисэ рахамим". Семья настоятельно призвала общественность не жертвовать деньги лицу, которое, по их утверждению, действует в личных интересах. Зять раввина, раввин Лиор Коэн, заявил: "К сожалению, есть люди, знающие о существовании завещания, и всё же намеренно они поступают вопреки ему. Это противоречит воле покойного и не приносит ему удовлетворения".

Раввин Меир Нисим Мазуз (1945-2025) был одним из ведущих сефардских ультрарелигиозных законоучителей и возглавлял сеть религиозных учреждений "Кисэ рахамим" в Бней-Браке. Раввин также был духовным лидером партии "Яхад" и поддерживал участие религиозных лидеров в общественной и политической жизни.