Раввин Ури Суперфин о том, как не остаться в информационном вакууме в дни праздников

Раввин Ури Суперфин поделился рекомендациями о том, как в контексте возможных угроз со стороны Ирана и Ливана можно оставаться в курсе новостей без нарушения законов шаббата и праздников. По мнению раввина, разрешено оставить включенным экран компьютера, на котором автоматически обновляется лента новостей.

Перед наступлением субботы или праздника нужно отключить функцию автоматического выключения монитора. В Windows это делается через "Панель управления" в разделе "Электропитание", а в macOS – через "Системные настройки" монитора. Это предотвратит уход устройства в спящий режим. В браузере следует установить разрешение Auto Refresh и затем открыть требуемый новостной сайт.

Раввин Суперфин уточняет, что в нынешней непростой ситуации использование данных технологий разрешено: в домах и так есть устройства, которые меняют показания на мониторах в течение шаббата, и смотреть на это не запрещается. Оставлять включенным радио гораздо менее предпочтительно из-за того, что его работа подпадает под определение "несубботних звуков".